أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، أنها باشرت خلال شهر محرم 1444، اختصاصاتها ومهماتها من خلال 3321 جولة رقابية، والتحقيق مع 195 مشتبها بهم، من ضمنهم موظفون في وزارات: الداخلية، الصحة، العدل، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وكشفت «نزاهة» أنه تم إيقاف 76 شخصا، وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة لتورطهم بتهم الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير.

ولحماية المال العام والحفاظ عليه، دعت الهيئة إلى المساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات التالية: الهاتف المجاني (980)، البريد الإلكتروني 980@nazaha.gov.sa، الفاكس 0114420057.