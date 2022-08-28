اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر عبدالله البليهد حركة توجيه المعينين والمعينات الجدد من شاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1444هـ.كما أنهت الإدارة كافة الاستعدادات للعام الدراسي الحالي من خلال توفير بيئة مدرسية مناسبة من استلام مبان مدرسية جديدة وعدد من المباني سيتم استلامها في الفترة القادمة، والبدء بإنشاء صالات رياضية في عدد من مدارس البنات، لتساهم في تجويد العملية التعليمية، واستكمال أعمال الصيانة وتوزيع المقررات الدراسية وترحيلها للمدارس، كما تم توفير 3500 مقعد دراسي و60 سبورة تعليمية، وتجهيز وتأثيث 15 فصل روضة أطفال، وصيانة وتأثيث 16 مختبراً مدرسياً، وصيانة أكثر من 370 جهاز عرض إلكتروني (البروجكتر) لبداية العام الدراسي.وزار المدير العام لإدارة التعليم بمنطقة حائل عدداً من المدارس لمتابعة آخر الاستعدادات لبداية العام الدراسي والتأكد من الجاهزية الكاملة لاستقبال الطلاب والطالبات، وشارك في تسليم المقررات الدراسية، كما زار المساعد للشؤون التعليمية (بنين) ثانوية الكسائي لمتابعة اختبارات الدور الثاني وآخر الاستعدادات لبداية العام الدراسي.