اعتمدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير مواعيد الدوام الصيفي لجميع المدارس التابعة للإدارة في القطاع الحكومي والأهلي والمدارس العالمية، ابتداءً من اليوم (الأحد)، حيث يبدأ الاصطفاف الصباحي عند الساعة 6:45 صباحاً، فيما تبدأ الحصة الأولى عند 7:00.وأكد مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور أحمد العُمري أهمية الحضور الصباحي المبكر من اليوم الأول للعودة للدراسة، وما يترتب عليه من استثمار أمثل للوقت ومتابعة للدروس واستفادة قصوى من المعلمين والحصص، لافتاً إلى أن مشاركة الأسرة للمدرسة وتكامل العلاقة بينهما يساعدان المدرسة في القيام بدورها وتحقيق أهدافها.