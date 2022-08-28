فيما يعود اليوم (الأحد) أكثر من 5 ملايين طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة بمراحل التعليم العام بمدارس المملكة للبنين والبنات في انطلاقة أول أيام العام الدراسي الجديد 1444هـ يشرع المعلمون والمعلمات في تصحيح أوراق إجابات الطلاب والطالبات المكملين خلال العام الدراسي المنصرم والذين أدوا الاختبارات مع عودة الإداريين خلال الأسبوع الماضي.وأكدت وزارة التعليم على المدارس التي يوجد فيها طلاب وطالبات مكملون أهمية إنهاء إجراءات التصحيح والمراجعة والرصد في نظام «نور» الإلكتروني تمهيداً لترحيل الناجحين والناجحات وتسكينهم في مراحلهم الجديدة أو صفوفهم الجديدة خلال الأسبوع الحالي لينتظموا مع زملائهم مع بداية العام الجديد.وشددت الوزارة على أهمية إجراء فحص اللياقة الطبية للطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الابتدائي. وتهدف الوزارة من الفحص إلى الاكتشاف المبكر لحالات الإعاقة السمعية أو البصرية أو العقلية أو البدنية والاكتشاف المبكر لحالات الأمراض المعدية أو المزمنة التي قد تعوق دون انتظامهم في التعليم العام والتأكد من استكمال التطعيمات الأساسية وفق جدول التطعيمات الوطني وتقديم التوعية الصحية.وبينت الوزارة أنه يتعين حجز موعد للطالب عن طريق تطبيق صحتي على أن يراجع الطالب مركز الرعاية الصحية الأولية برفقه ولي أمره ومعه كافة المستندات المطلوبة للتسجيل والتي تشمل سجل الأسرة أو الإقامة وشهادة التطعيم الأصلية ويتم فحص الطالب وفق مكونات الفحص وتسجيل بيانات الطالب ونتائج الفحوصات في النظام الإلكتروني (منصة صحة) ويتم توجيه الطالب حسب نتيجة الفحص وتحويله إلى الجهة المختصة إذا لزم الأمر على أن تسلم نسخة من نتيجة الفحص إلى ولي أمر الطالب ويسلم ولي الأمر نتيجة الفحص للمدرسة لاتخاذ اللازم والمتابعة خلال العام الدراسي.