تأهبت 1500 مدرسة بمنطقة المدينة المنورة اليوم لاستقبال أكثر من ٣٥٠ ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية، وأكمل التعليم الجاهزية لبداية انطلاقة جادة من خلال تهيئة البيئات التعليمية بكافة المتطلبات من الكوادر البشرية والمادية والفنية، وتوفير التجهيزات التعليمية من المقررات الدراسية والأدوات والأجهزة التقنية والصحية ومتطلبات الأمن والسلامة المدرسية، وصرف الميزانيات التشغيلية، ومباشرة المعلمين المنقولين ولجان التوظيف التعاقدي، ومواصلة أعمال الصيانة والنظافة لكافة المرافق.وشملت خطة الاستعداد تكثيف الجولات على المدارس بهدف الاطلاع على جاهزيتها للعام الدراسي الجديد وانطلاق الدراسة بشكل فعلي، ومتابعة اكتمال التجهيزات الأساسية كالمقررات والكتب والسبورات التفاعلية والمقاعد والأدوات المدرسية، والانتهاء من أعمال الصيانة لكافة مرافق المدارس كدورات المياه وأجهزة التكييف والإضاءة ووسائل النظافة، وجاهزية الجداول الدراسية للمعلمين والطلاب، مع الاهتمام بإعداد اللوحات الترحيبية والإرشادية والتحفيزية، والمشاركة في الحملة الإعلامية (العالم ينتظرك) للاحتفاء بعودة الطلاب والطالبات.كما تم ضخ ميزانية تشغيلية تقدر بـ 10 ملايين و600 ألف ريال للمدارس، واستلام وتجهيز 15 مشروعاً مدرسياً جديداً لمختلف المراحل الدراسية، وافتتاح 34 مدرسة جديدة للطفولة المبكرة ليصبح الإجمالي 131 مدرسة، وجرى تجهيزها بكافة الأدوات والمستلزمات الدراسية ومتطلبات التحصيل العلمي.