استقبل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بمكتبه في محافظة جدة اليوم (السبت) المدعي العام لطاجيكستان رحمان يوسف أحمد زاد والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين الجهازين العدليين، وسبل تعزيزها على كافة الأصعدة ذات الاهتمام المشترك.

واطّلع المدعي العام الطاجيكي على عرض مرئي تعريفي عن تشكيل واختصاصات النيابة العامة، ومهماتها الجزائية القضائية، والحوكمة الرقمية النيابية المتطورة، التي تعتمدها النيابة العامة في معالجة إجراءاتها العدلية.

كما تم توقيع مذكرة تعاون مشترك تهدف إلى مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال والجرائم العابرة للحدود، وإلى تبادل الخبرات حول الأنظمة والقوانين السائدة في كلا البلدين في المجالات التي تقع ضمن اختصاص الطرفين.

يُذكر أن المدعي العام لطاجيكستان وصل مطار الملك عبد العزيز بجدة في زيارة رسمية للمملكة وكان في استقباله النائب العام الشيخ سعود المعجب.