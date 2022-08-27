كشف مدير تعليم الطائف الدكتور فهد بن ماجد الشريف، تذليل العقبات التي تواجه العملية التعليمية مع مطلع العام الدراسي الجديد من خلال إستراتيجية أطلقتها إدارة التعليم بمحافظة الطائف عبر خطتيها الإستراتيجية والتشغيلية لتقديم خدمات التعليم في بيئة تعليمية محفزة ورفع جودة مخرجاته والارتقاء بمهارات وقدرات منسوبيه وتنمية الشراكة المجتمعية في ضوء سياسة التعليم في المملكة، مؤكداً عدم صحة ما تردد عن إغلاق مدارس الكبيرات. وفيما يخص المدارس المضمومة، أوضح أنه يؤمّن لطلاب المدرسة المضمومة وسيلة نقل مناسبة إلى المدرسة المستضيفة أو يصرف لهم مكافأة اغتراب؛ وفق ما هو محدد نظاماً لكل مرحلة.

1177 عامل صيانة ونظافة

• كيف استعدّت إدارة تعليم الطائف للعام الدراسي الجديد؟

•• بدأت الإدارة استعداداتها مبكرًا في كافة المجالات، وأعدت خطة لاستلام وترحيل المقررات إلى مكاتب التعليم والمدارس، وبالفعل تم توزيعها قبل بدء العام الدراسي، كما وضعت خطة لصيانة ونظافة المدارس عبر 1177 عامل نظافة وصيانة؛ بهدف إيجاد بيئات تربوية جاذبة وملائمة للطلاب والطالبات. وفي مجال خدمات الطلاب اعتمدت الإدارة 180 مشغلًا لمنافذ البيع من مؤسسات وأسر منتجة وتجهيز 250 حافلة للنقل التعليمي، و50 حافلة لطلاب وطالبات التربية الخاصة، وتحديث بيانات 20 ألف طالب وطالبة في نظام نور من مستحقي المكافآت والإعانات، كما عملت الإدارة على صيانة وتجهيز 120 مختبرًا مدرسيًا وصيانة أكثر من 572 جهاز بروجكتور وتركيب أكثر من 30 سبورة بورسلان وتوزيع أكثر من 45 آلة تصوير. وفي مجال شؤون المعلمين أنهت الإدارة إجراءات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات، حيث تجاوز عدد من شملتهم الحركة 3200 معلم ومعلمة؛ منهم 1673 معلمًا و1671 معلمة؛ بهدف تحقيق الاستقرار النفسي للمعلمين والمعلمات، كما أعلنت الإدارة حركة تنقلات الإدارة المدرسية للبنين والبنات حيث بلغ عددهم 315 مديرًا ومديرة ووكيل ووكيلة؛ منهم 66 مديرًا و156 مديرة و41 وكيلًا و52 وكيلة. كما وضعت إدارتا التوجية والإرشاد للبنين والبنات، برنامجًا للأسبوع التمهيدي لطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي، وأعدت الإدارة كذلك خطة للتطوير المهني للمعلمين والمعلمات تشتمل على العديد من البرامج التدريبية؛ التي تستهدف المعلمين والمعلمات، كما تمت دعوة مديري الإدارات الحكومية لمشاركة الطلبة عودتهم للدراسة وتحفيزهم وبث مشاعر الفرحة في نفوسهم، إضافة إلى إعداد خطة زيارات لقيادات الإدارة والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات لمتابعة انتظام الدراسة من أول يوم دراسي، وتذليل كافة المعوقات إن وجدت، وغيرها من الجهود التي تبذل من مختلف الإدارات التابعة لإدارة تعليم الطائف وكذلك مكاتب التعليم التي تعمل لضمان بداية جادة ومميزة لعام دراسي ناجح.

مكافأة اغتراب لطلاب «المضمومة»

• إدارة التعليم، كيف ستتعامل مع حالات الطلاب والطالبات الذين أغلقت مدارسهم، وتم ضمها لمدارس أخرى خارج مراكزهم؟

•• يتم ذلك من خلال نقل أسماء الطلاب والطالبات في نظام نور، وهذا يتم بإحدى طريقتين: عبر مدير المدرسة المضمومة بترحيل بيانات الطلاب بشكل جماعي إلى المدرسة المستضيفة من خلال نظام نور، أو من خلال ولي أمر الطالب نفسه إذا رغب في مدرسة غير المدرسة المحددة في قرار الضم. وأما ما يخص النقل المدرسي فبناء على ضوابط إحداث وضم المدارس المعتمدة يؤمن لطلاب المدرسة المضمومة وسيلة نقل مناسبة إلى المدرسة المستضيفة أو تصرف لهم مكافأة اغتراب وفق ما هو محدد نظاماً لكل مرحلة.

• هل سبب التقاعد المبكر لعدد من المعلمين والمعلمات عجزاً في الكوادر؟

•• لم يؤثر التقاعد المبكر أو النظامي في سير العملية التعليمية، وإدارة شؤون المعلمين تعمل وفق خطط مرسومة ومدروسة لمعالجة أي حالة قد تطرأ في المدارس.

190 فصلًا و6 آلاف طالب

• ما أبرز المشاريع التي تنفذها إدارة التعليم في المحافظة والمحافظات التابعة لها؟

•• هناك 9 مشاريع مدرسية تشمل أكثر من 190 فصلًا وبطاقة استيعابية تتجاوز 6 آلاف طالب وطالبة، و7 مشاريع منها جاهزة للاستلام من المقاولين، من ضمنها مبنيا طفولة مبكرة، وتفصيلاً لذلك تضمنت المشاريع الجارية والمتوقع استلامها خلال الأيام القليلة القادمة، مشروع ابتدائية الزوران 12 فصلًا بطاقة استيعابية 360 طالبًا، ومشروع ابتدائية الإمام الطبري 30 فصلًا وبطاقة استيعابية 900 طالب، ومشروع ثانوية محدثة 20 فصلًا (الأقصى) بطاقة استيعابية 600 طالب، ومشروع مجمع القلت التعليمي (1) 30 فصلًا وبطاقة استيعابية 900 طالب، ومشروع مجمع القلت (2) 30 فصلًا بطاقة استيعابية 900 طالبة، ومشروع ابتدائية تحفيظ القرآن الكريم 22 فصلًا بطاقة استيعابية 660 طالبة، ومشروع الطفولة المبكرة بالحلقة الشرقية 20 فصلًا بطاقة استيعابية 600 طفل، ومشروع الطفولة المبكرة بحي ريحة 20 فصلًا بطاقة استيعابية 600 طفل، وأخيرًا مشروع إنشاء المتوسطة الثامنة بواقع 18 فصلا وبطاقة استيعابية 540 طالبة.

الدمج لم يعد تجربة

• رغم الدمج وفتح عدد من فصول التربية الخاصة، لا يزال أولياء الأمور يعانون من عدم تقبل التعليم العام لأبنائهم وتدني الخدمات المقدمة لهم؟

•• برامج التربية الخاصة المدموجة في مدارس التعليم تحقق لأبنائنا الطلاب الاستقرار النفسي وهم بالقرب من أسرهم، ويتشاركون مع أبناء الحي الذي يسكنون فيه، مما يجعلهم أكثر فاعلية مع أقرانهم العاديين ويكتسبون المهارات والمعارف التي تجعلهم أكثر اندماجاً في المجتمع بعكس وضعهم في معاهد خاصة بهم، وهم يحظون بكل رعاية ويتشاركون مع زملائهم طلاب التعليم العام في كل خدمات ومرافق المدرسة، والدمج لم يعد تجربة، بل أصبح نمط تعليم من أفضل أنماط تعليم المعاقين، ونتمنى تواصل ولي الأمر مع إدارة التربية الخاصة مباشرة لمعالجة أي مشكلة تعترض ابنه.

بيئة تعليمية محفزة

• أطلقت إدارة تعليم الطائف خطة إستراتيجية لطريق مستقبل العملية التعليمية بالمحافظة؛ بهدف إعداد جيل قادر على التعامل مع متغيرات العصر، وإيجاد بيئات مدرسية جاذبة للطلبة، أين وصلت، وما نتائجها؟

•• تعمل الإدارة من خلال خطتيها الإستراتيجية والتشغيلية على تقديم خدمات التعليم في بيئة تعليمية محفزة ورفع جودة مخرجاته والارتقاء بمهارات وقدرات منسوبيه وتنمية الشراكة المجتمعية في ضوء سياسة التعليم في المملكة، إذ ترتكز على رؤية 2030 وأهداف وزارة التعليم في برنامج التحول الوطني، وتتمثل التوجهات الإستراتيجية لخطة الإدارة في التعليم والتعلم والأداء المؤسسي والبيئة التعليمية والمسؤولية المجتمعية واستثمار الموارد، وكانت مؤشرات الأداء إيجابية سواء فيما يخص رفع نسبة الأطفال الملتحقين برياض الأطفال أو في مجال خفض نسبة الأمية وكذلك رفع متوسط عدد ساعات التطوير المهني للمعلمين والمعلمات وكذلك رفع نسبة الطلبة المستفيدين من خدمات النقل المدرسي وزيادة عدد الطلبة المستفيدين من البرامج الخاصة بالموهوبين، كذلك خفض عدد المدارس الحكومية المستأجرة ورفع متوسط نتائج الطلبة في الاختبارات الدولية، ورفع نسبة الطلبة المستفيدين من خدمات أندية الحي.

تسكين المعلمين في مناطقهم

• هناك عجز في استقبال أعداد رياض الأطفال مما حرم البعض من الالتحاق، كيف سيتم تجاوز ذلك؟

•• لدينا في تعليم الطائف 146 روضة حكومية قائمة من السابق، وتم هذا العام اعتماد 22 روضة محدثة ستسهم في استيعاب نحو 1800 طالبة، والإدارة تعمل على زيادة الشواغر وفتح فصول في الروضات؛ التي عليها عدد كبير من قوائم الانتظار، ووزارة التعليم حريصة على إيجاد الحلول لمعالجة كافة الانتظار بالروضات.

• هل ستعيد إدارة التعليم النظر في وضع المعلمين والمعلمات الذين يقطعون المسافات لمدارسهم «بمعنى تسكين ولو جزء منهم في مناطقهم» لوقف الحوادث؟

•• الإدارة العامة للتعليم كانت ولا تزال تسعى لتحقيق استقرار المعلمين وتحقيق رغباتهم وذلك من خلال النقل الداخلي آخر كل عام دراسي، وأيضًا من خلال التكليف داخل القطاع الواحد وفق التعاميم الوزارية للنقل، وأيضًا دليل الاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية.

لم نغلق مدارس الكبيرات

• مدارس الكبيرات، ما صحة إغلاقها؟

•• لا صحة لإغلاق مدارس تعليم الكبيرات، فهي لا تزال قائمة وتعمل كغيرها من المدارس.

• المتطوعات في المدارس المسائية بعد سنوات من الجهود اكتفت الإدارة سابقًا بمنحهن فقط شهادات شكر، لماذا لا يمنحن الأولوية في التثبيت؟

•• لا شك أن العمل التطوعي سمة المجتمعات الحيوية، فهو يسهم في استثمار طاقات المجتمع، كما أن التطوع أحد مرتكزات الرؤية الطموحة 2030، والإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف تشجع العمل التطوعي وتدعو إليه لتحقيق مستهدفات تلك الرؤية الطموحة. ويرتبط العمل التطوعي بفترة زمنية محددة يقدم فيها المتطوع جهده بما يملكه من مهارات أو خبرات في مجال عمله يمنح خلالها شهادة أو ساعات تطوعية محددة.