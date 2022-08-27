كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لـ«عكاظ» أن الضمان المطور يمتاز بعدة خصائص عن الضمان السابق، وأوضحت أن من أهم مميزات الضمان المطور ارتفاع قيمة المعاش الضماني، إذ زاد معاش الضمان الاجتماعي في النظام المطور للعائل بنسبة (20%) وللتابع بنسبة (96%) عن معاش الضمان الاجتماعي في النظام السابق.

وأوضحت أنه لم يعد يقتصر استحقاق الضمان على حيثيات المستفيدين في النظام الاجتماعي المطور؛ وإنما راعى النظام مجموع دخل الأسرة بشكل كامل، فمتى كانت الأسرة من الأكثر حاجة ولم تبلغ الحد المانع كانت ضمن الأسر المستحقة للمعاش. ورداً على أسئلة «عكاظ»، بينت الوزارة أن من مميزات الضمان المطور التركيز على تمكين المؤهل والقادر على العمل من الاستقلال بنفسه عن المعاش والتحول إلى شخص منتج ضمن أفراد المجتمع.

وذكرت في معرض ردها على «عكاظ» أن المميزات الكثيرة لنظام للضمان أكسبه تفاعلاً كبيراً بين الأسر التي أقبلت على التسجيل بشكل كبير، ولا يزال التسجيل على النظام المطور متاحاً لجميع المستفيدين. ولفتت وزارة الموارد إلى أنه لن يتم تطبيق معايير الأهلية المتطلبة في النظام المطور على المستفيدين المسجلين حالياً في النظام السابق عند تسجليهم في النظام المطور ما لم تمضِ مدة (9) أشهر من تاريخ التسجيل في النظام المطور.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أوضحت عدداً من الشروط للحصول على الضمان الاجتماعي المطور، منها أن يكون سعودياً يقيم داخل السعودية بشكل دائم، وأن يقل الدخل المحتسب لكل أسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة ونحو 550 ريالاً لكل فرد داخل الأسرة. واشترطت الوزارة على المتقدم استيفاء المتطلبات الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور؛ ومنها أن يلتزم بتقديم كل الخدمات الخاصة بالصحة والتعليم للأبناء وضرورة الالتزام التام بكل برامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة. ومن بين الشروط للحصول على الضمان المطور ألا يكون المستحق للضمان الاجتماعي المطور مقيماً داخل أي من دور الرعاية التي تقوم بتوفيرها الدولة. وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مراجعتها دورياً لبيانات جميع المستفيدين للتحقق من صحة البيانات ومطابقتها.

المعاش لن يتوقف ولن ينقص

سبق لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن أعلنت عن تمديد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين المسجلين في برنامج الضمان الاجتماعي السابق حتى تاريخ 5/‏ 4/‏ 1444هـ الموافق 30/‏ 10/‏ 2022م.

وأوضحت أن معاش الضمان الاجتماعي لن يتوقف أو ينقص لأي مستفيد سابق تثبت حاجته خلال هذه الفترة أو بعد الانتقال للنظام المطور، وشددت على أهمية الاعتماد على القنوات الرسمية للوزارة في الحصول على معلومات الضمان الاجتماعي المطور.