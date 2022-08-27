أتمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير إنجاز عدد من المشاريع المدرسية، التي ستتم الاستفادة منها مطلع العام الحالي بكلفة إجمالية بلغت 25 مليون ريال، وذلك في إطار الخطة الرامية إلى تحسين بيئات التعلم وخفض نسبة المباني المستأجرة تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري أن الإدارة أنهت كافة الاستعدادات المتعلقة ببدء الدراسة، إذ تم تخصيص أكثر من 600 حافلة مدرسية لنقل 47 ألف طالب وطالبة في كافة قطاعات التعليم بالمنطقة، مشيراً إلى أنه تم تجهيز 144 مدرسة لرياض الأطفال، و113 مدرسة للطفولة المبكرة موزعة على مكاتب التعليم، إضافة إلى تمكين 457 من المعلمات المعينات حديثا من العمل في مدارسهن، واعتماد البرنامج الخاص بالأسبوع التمهيدي، وتنفيذ برامج تدريبية للمشرفين التربويين والمشرفات ومديري ومديرات ووكلاء ووكيلات المدارس.

وأضاف: عملت الإدارة منذ وقت مبكر على توزيع أكثر من مليوني مقرر دراسي وتسليمها لجميع المدارس، كما تم اعتماد صرف الميزانية التشغيلية لمدارس البنين والبنات بقيمة تجاوزت 8 ملايين ريال.