أشعرت لجنة الأحياء العشوائية في أمانة محافظة جدة، سكان حي العدل وحي الفضل تمهيداً لبدء أعمال الإزالة والمقررة بتاريخ 1 أكتوبر.

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة، أن عدد الأحياء التي تم الانتهاء منها والجاري إزالتها بلغ 29 حياً من أصل 32 حياً عشوائياً، وسيتم الانتهاء من إزالة الأحياء الـ3 المتبقية في شهر أكتوبر القادم.

ويهدف مشروع تطوير الأحياء إلى تحسين جودة الحياة، وتسهيل وصول السكان لجميع الخدمات الضرورية ومن أبرزها الخدمات الصحية والتعليمية والإسكان.

ودعت اللجنة سكان الأحياء العشوائية إلى سرعة استكمال إجراءات صرف التعويضات، وتقديم المستندات المطلوبة عبر البوابة الإلكترونية لأمانة جدة jeddah.gov.sa.