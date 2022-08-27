تستضيف المملكة ممثلة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ابتداءً من غدٍ (الأحد) أعمال الاجتماعات التنسيقية الأخيرة لفريق العمل العربي التابع لجامعة الدول العربية، ولأقاليم الاتحاد الدولي للاتصالات للتحضير لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات 2022، وذلك خلال المدة من 28 وحتى 31 أغسطس الجاري بالرياض.

وتهدف الاجتماعات التي تقودها المملكة إلى توحيد الجهود وتوسيع آفاق التعاون بين الدول العربية ومختلف الأقاليم من خلال مناقشة الإسهامات المشتركة، وتذليل العقبات التي قد تعترض مسارات العمل، حيث تعمل المملكة على بناء الشراكات لتحقيق الجاهزية الرقمية، وقيادة الاقتصاد الرقمي الدولي بصفتها إحدى دول مجموعة العشرين.

وتسعى الاجتماعات التحضيرية بين ممثلي أقاليم الاتحاد الستة للاتحاد الدولي للاتصالات إلى مناقشة التوجهات وتقريب وجهات النظر وبناء التوافقات اللازمة قبل التوجه لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات 2022 الذي ستنعقد أعماله في بوخارست برومانيا في سبتمبر القادم.

وتأتي استضافة المملكة للاجتماعين ضمن مبادراتها المتعددة، التي تعكس مكانتها وأدوارها البارزة ومشاركتها الفعالة في صناعة القرار الدولي، كما يعزز جهود المملكة في دعم مستهدفات الاتحاد الدولي للاتصالات كشريك إستراتيجي في تنفيذ مخرجاته وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكلاعب أساسي في تعزيز ثقافة التميز والإبداع في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات على المستوى الدولي بصفتها عضوا فاعلا في مجلس الاتحاد منذ 57 عاما.