أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة 1444/1/20 الموافق 2022/8/18، حتى 1444/1/26 الموافق 2022/8/24 عن ضبط 15,050 مخالفاً، منهم 9028 مخالفاً لنظام الإقامة، و4092 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و1930 مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل السعودية 364 شخصاً، 41% منهم يمنيو الجنسية، و53% إثيوبيو الجنسية، و6% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 48 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج السعودية بطريقة غير نظامية، في حين تم ضبط 18 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 46,730 وافداً مخالفاً، منهم 43,773 رجلاً، و2957 امرأة، فيما تمت إحالة 35,653 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2195 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 12,810 مخالفين.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للسعودية أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في بقية مناطق السعودية.