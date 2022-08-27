أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة كافة استعداداتها لاستقبال أكثر من 388 ألف طالب وطالبة يدرسون في 1522 مدرسة، غدا (الأحد) في مختلف المراحل الدراسية مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 1444.

وعملت جميع الإدارات المعنية على تهيئة المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات من خلال لجنة الاستعداد التي تشرف على المهمات الإدارية والميدانية، وتخصيص لجان إشرافية من مشرفين تربويين ومشرفات تربويات بالتعاون مع إدارات المدارس لتنفيذ جولات إشرافية على المدارس لمتابعة تسليم المقررات المدرسية وتقديم كل الدعم.

من جهته، رحب المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور أحمد الزائدي بعودة الطلبة والطالبات لمقاعد الدراسة، متمنياً لهم عاما دراسيا حافلا بالنجاح والتميز واكتساب المعرفة في ظل ما يشهده التعليم في بلادنا الغالية من دعم وعناية واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.