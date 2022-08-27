لقي رجل وامرأة مصرعهما وأصيبت ٣ فتيات نتيجة اصطدام مركبة نوع «جمس» بجمل سائب ثم انحرافها عن مسارها لتصطدم بشاحنة في الاتجاه الآخر على طريق بيشة - الجعبة.

وعلى الفور انتقلت فرق الدفاع المدني بالثنية والهلال الأحمر والشرطة والمرور إلى الموقع حيث تم استخراج جثة الرجل والمرأة من بين حطام المركبة ونقل الفتيات المصابات لمستشفى الملك عبدالله في بيشة.

وطالب مواطنون ومسافرون على الطريق وزارة النقل بسرعة اعتماد ازدواجية الطريق المحوري الذي يشهد كثافة مرورية طوال العام لربطه بين المنطقتين الجنوبية والغربية، وبتأمين الطريق بفرق إسعافية وأمنية للمساهمة في السلامة المرورية وإسعاف المصابين في الحوادث التي يشهدها الطريق.