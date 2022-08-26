عثرت فرق الدفاع المدني بمحافظة تربة على المفقود الأخير من العائلة السعودية متوفى، والتي غرقت سيارتهم أمس في السد الجوفي على الطريق المؤدي لمحافظة تربة قرب مركز العلبة الأولى.

هذا وقد باشرت فرقة من مستشفى تربة يوم أمس (الخميس)، حادث غرق سيارتين في السد الجوفي على الطريق المؤدي لمحافظة تربة قرب مركز العلبة الأولى، لعائلة سعودية مكونة من 3 أشخاص، وعائلة مصرية من 6 أشخاص.

وفي التفاصيل، ورد بلاغ من مركز العمليات إلى مستشفى تربة الساعة 12:42 صباحا يفيد بوجود حالات غرق، وعلى الفور تم تحريك فرقتين إسعافيتين لموقع الحادث، ونقل 8 حالات إلى المستشفى عن طريق الفرق الإسعافية.