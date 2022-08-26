باشرت فرقة من مستشفى تربة بمساندة من الهلال الأحمر السعودية، حادث غرق سيارتين في السد الجوفي على الطريق المؤدي لمحافظة تربة قرب مركز العلبة الأولى، لعائلة سعودية مكونة من 3 أشخاص، وعائلة مصرية من 6 أشخاص.

وفي التفاصيل، ورد بلاغ من مركز العمليات إلى مستشفى تربة الساعة 12:42 صباحا يفيد بوجود حالات غرق، وعلى الفور تم تحريك فرقتين إسعافيتين لموقع الحادث، ونقل 5 حالات إلى المستشفى عن طريق الفرق الإسعافية، و3 حالات عن طريق الهلال الأحمر.

وتم تقديم الخدمات العلاجية والإسعافية للحالات الثمانية، وجميعها مستقرة، فيما لايزال البحث جاريا عن المفقود من العائلة السعودية.