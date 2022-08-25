أشاد رئيس مجلس علماء باكستان الممثل الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الشرق الأوسط الشيخ طاهر محمود أشرفي بالدعم الكبير المتواصل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لجمهورية باكستان الإسلامية في جميع المجالات، مؤكدا بأن القيادة الباكستانية تثمن جهود المملكة ودعمها المستمر لحكومة وشعب الباكستان.

ونوه أشرفي بالدعم السعودي المعهود لبلاده والذي ساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة، مضيفا أن دعم المملكة لباكستان في ظل أزمة وباء كورونا، وأثناء ارتفاع أسعار الغذاء العالمية الحالية، ساعد في خروجها من الأزمة الاقتصادية، التي ما زالت تعانيها الكثير من دول العالم.

وأكد أشرفي أن الحكومة والجيش والشعب الباكستاني يعتبرون القيادة والحكومة السعودية حليفا قويا لبلادهم، مشيرا إلى أن التنسيق الدائم بين المملكة وباكستان عزز التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات.