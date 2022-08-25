كشف المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان لـ«عكاظ» مغادرة 39 حالة مستشفات ظلم والموية ويتبقى أربع حالات تتلقى العلاج بعد تعرضهم لإصابات إثر حادثة مرورية على طريق الطائف - الرياض أمس (الأربعاء).

وقال الحميدان: «إن الحادثة نتج عنها إصابة (43) شخصا جميعهم من الجنسية العمانية، غادر المستشفى 39 حالة، فيما تبقت 4 حالات، 3 رجال وامرأة مازالوا يتلقون الخدمات العلاجية».

وأشار الحميدان إلى وفاة حالتين فقط، مؤكداً أن جميع الحالات تم استقبالها وتقديم الخدمات العلاجية لها في مستشفيي ظلم والموية ولم يتم تحويل أي حالة إلى باقي مستشفيات المحافظة.