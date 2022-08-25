أكدت إدارة تعليم محايل عسير أنه لا صحة للإدعاءات التي أوردتها معلمة ظهرت في مقطع فيديو متداول، مشددة على أنها تستند إلى الإجراءات التنظيمية واللوائح المعتمدة لشاغلي الوظائف التعليمية.

وقالت إدارة تعليم محايل عسير في بيان: إشارة إلى ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بالمقطع المتداول للمعلمة، فإن إدارة تعليم محايل عسير تؤكد أنه لا صحة للإدعاءات التي ظهرت في المقطع، والتي نُسبت لإدارة تعليم محايل عسير.

وأضافت: الإدارة استندت إلى الإجراءات التنظيمية واللوائح المعتمدة لهذا الشأن، حيث تضمنت لائحة شاغلي الوظائف التعليمية - التكليفات (أن يختار مدير/ة ممن يشغلون رتبة معلم/ة ممارس فأعلى المتعيّن على مؤهل البكالوريوس)، والاستثناء لمن سبق تكليفه مرتبط بتوفّر الكوادر المؤهلة.

وتابعت: كما أن المعلمات اللاتي حصلن على مؤهلات جامعية عن طريق الانتساب بعد التعيين يقتصر تحسين الوضع الوظيفي على الموظفين الموفدين أو المبتعثين فقط، أما من حصل على المؤهل بخلاف ذلك، فإن ترشيحه متاح عن طريق برنامج «جدارة 3» بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولا تملك الوزارة الاستثناء من القواعد والتنظيمات المبلغة بهذا الشأن.

وتابعت: «تؤكد إدارة تعليم محايل عسير على أهمية التواصل معها عبر القنوات الرسمية، كما ترحب بتواصل كافة المستفيدين ودعمهم في ظل دعم ورعاية قيادتنا الرشيدة واهتمامها بأبنائها في كافة أنحاء الوطن».