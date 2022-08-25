بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية لويس آلبرتو لاكالي بو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للويس آلبرتو لاكالي بو، ولحكومة وشعب جمهورية الأوروغواي الشرقية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية لويس آلبرتو لاكالي بو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للويس آلبرتو لاكالي بو، ولحكومة وشعب جمهورية الأوروغواي الشرقية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.