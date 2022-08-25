أصدرت وزارة الصحة دليلا تصنيفيا لنفايات الرعاية الصحية الخطرة والحادة، يهدف الدليل وضع أسلوب تحكم ومراقبة مناسب لعملية إنتاج وفرز وتخزين ونقل ومعالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة، والتخلص منها بطرق آمنة، وفقا للأنظمة والتشريعات الصحية والبيئية.

ويتماشى الدليل مع اللائحة التنفيذية للنظام الموحد لنفايات الرعاية الصحية الخطرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الناحية الفنية، وتوجيهات منظمة الصحة العالمية، ويستهدف جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة في جميع مناطق المملكة، التي بدأت في تطبيقه اعتباراً من تاريخ 1442/4/29. وساهم تطبيق هذا الدليل في التقليل من كمية النفايات الطبية الخطرة المنتجة بالمنشآت الصحية بما نسبته 28% عمّا كان يتم إنتاجه قبل إصدار الدليل.