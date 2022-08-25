بدأت وزارة التعليم في إجراء تحسينات على موقع منصة «مدرستي» قبل العام الدراسي الجديد؛ الذي ينطلق الأحد القادم، وضمنت دليل الخطط الدراسية المطورة للعام الدراسي الجديد بعدد الحصص الإلكترونية لكل مرحلة من مراحل التعليم العام.وضم جدول الحصص في المدارس الابتدائية والسعودية في الخارج ٢٠ حصة لأنشطة التعليم الإلكتروني و22 حصة للمرحلة المتوسطة مع المدراس السعودية في الخارج، فيما ستكون الحصص في مدراس تحفيظ القرآن الكريم للمرحلة الابتدائية ٢١ حصة و٢٣ حصة في مدراس تحفيظ القرآن بالمرحلة المتوسطة.وفي المرحلة الثانوية، ستكون الحصص الإلكترونية ١٣ حصة في الفصل الأول للسنة الأولى المشتركة و١٢ حصة في الفصلين الثاني والثالث من العام الحالي، على أن تكون ١٢ حصة في السنة الثانية للمسارات العام ومسار علوم الحاسب والهندسة ومسار الصحة والحياة ومسار إدارة الأعمال وفي المسار الشرعي ١١ حصة.وأتاحت الوزارة ١٦ مقرراً دراسياً إلكترونياً بدلاً من الكتب الورقية المعتادة اعتباراً من العام الجديد، شملت مواد المهارات الحياتية والمهارات الرقمية والتربية الفنية وتلاوة القرآن وتجويده للصفوف الرابع والخامس والسادس من المرحلة الابتدائية ومقررات المهارات الحياتية والتفكير الناقد والحاسب وتقنية المعلومات والتربية الفنية لصفوف المرحلة المتوسطة ومقررات التفسير(١) والتفكير الناقد واللغة العربية(١) وتقنية رقمية(١) لطلاب وطالبات الصف الأول الثانوي مشترك ومقررات توحيد(١) والفنون واللياقة والثقافة الصحية للصف الثاني ثانوي مسار عام ومقرر توحيد(١) للصف الثاني ثانوي مسارات تخصصية.