دشن أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، بحضور وزير التعليم الدكتور حمد محمد آل الشيخ، أمس (الأربعاء)، عدداً من المشاريع التعليمية بنظام البناء الحديث في محافظة جدة.وأكد وزير التعليم، أنه جرى إنجاز هذه المشاريع التعليمية بنظام البناء الحديث ضمن المسار السريع كمرحلة أولى في وقت قياسي لم يتجاوز 50 يوماً، وذلك بتوجيهات القيادة الحكيمة ودعمها السخي للتعليم في أنحاء المملكة كافة، واهتمام ومتابعة مستمرة من قبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه، ودعم محافظة جدة، وتكامل جهود القطاعات الحكومية والأهلية المعنية بالمحافظة مع جهود الوزارة.وvشار إلى أن هذه المشاريع نُفذت وفق أحدث التصاميم المعمارية؛ التي توفر بيئة تعليمية آمنة وجاذبة لمنسوبي المدارس، مشيداً بالمنجزات التي تحققت وتمثل قصة نجاح في سرعة الاستجابة والتعامل مع الآثار التعليمية المترتبة على مشروع إزالة وتطوير الأحياء العشوائية بمحافظة جدة.ونوه آل الشيخ، إلى أن وزارة التعليم وضعت خطة متكاملة لمعالجة الآثار الناتجة عن مشروع الإزالة، من منطلق التكامل والتعاون بين جميع القطاعات الحكومية، والسعي المتواصل لتوفير البدائل ‏المناسبة، وبشكل سريع، قبل بداية العام الدراسي الجديد، لضمان عدم توقف العملية التعليمية لطلاب تلك المدارس حضورياً في مقرات الدراسة.وأوضح أن خطة الوزارة تتضمن 71 مشروعاً مدرسياً، بطاقة استيعابية إجمالية 50 ألف طالب وطالبة، مشيراً إلى أنه جرى إنجاز 25 مشروعاً تضم 272 فصلاً دراسياً في عدد من المدارس بالأحياء التي تشهد كثافة سكانية مرتفعة مستوعبةً أكثر من 8160 طالباً وطالبة، إضافة إلى تنفيذ 10 مشاريع أخرى سريعة تشمل 282 فصلاً دراسياً بطاقة استيعابية تصل إلى 8460 طالباً وطالبة، ستتم الاستفادة منها جميعا مع بداية العام الدراسي الجديد 1444هـ.وبينت الوزارة، أنها تعمل حالياً على تنفيذ 36 مشروعاً مدرسياً بمرافقها تشمل 1080 فصلاً دراسياً بطاقة استيعابية تبلغ 32400 طالب وطالبة، ستتم ‏الاستفادة منها مع بداية الفصل الدراسي الثاني هذا العام، وستكون مدة إنجازها أربعة أشهر، إلى جانب مشاريع تعليمية قادمة، وفق الجداول الزمنية المعتمدة لتنفيذها.إثر ذلك، كرم أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الشركاء من القطاع الخاص والجهات الداعمة والمساندة.