أعلنت وزارة التعليم، بدء العمل بوثيقة التعليم المدمج من بداية العام الدراسي؛ التي تمنح الفرصة لطلاب ثانويات نظام المسارات في الحصول على تخصص مزدوج (عام + تخصصي). وأوضحت الوزارة أن الخطوة تهدف إلى توفير فرص ومسارات تعليمية مرنة وإضافية للطلاب والطالبات في المسار العام، بالإضافة إلى تحسين تكافؤ فرص الوصول للتعليم ودعم الطلاب لاكتساب مهارات تؤهلهم للاستعداد للمستقبل والمنافسة العالمية في سوق العمل، مشيرة إلى أن تطبيق برنامج التعليم المدمج سيساعد على الاستفادة من النجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية في مجال التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد.ويهدف برنامج التعليم المدمج إلى إتاحة الفرصة اختيارياً لطلاب الصف الثاني الثانوي في نظام المسارات (التخصص العام) لكي يدرسوا تخصصاً إضافياً آخر عن طريق التعلم عن بعد؛ وفق خطط دراسية خاصة وضوابط ومعايير محددة تضمنتها وثيقة البرنامج، وسيحصل الطالب عند تخرجه على شهادتي ثانوية (تخصص مزدوج) إحداها في التخصص العام، والأخرى في التخصص الذي قام بدراسته اختيارياً؛ مثل تخصصات الهندسة والحاسب أو الصحة والحياة أو إدارة الأعمال أو غيرها.