استقبل رئيس جمهورية السنغال الرئيس السيد ماكي سال في العاصمة دكار أمس، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد والوفد المرافق له، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال سعد بن عبدالله النفيعي، وذلك في إطار زيارة وفد الصندوق للجمهورية؛ بهدف توقيع اتفاقية تمويل لمشروع تنموي في قطاع النقل والمواصلات مع وزارة الاقتصاد والتخطيط والتعاون في السنغال.وأعرب الرئيس السنغالي عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، على دعمهما لجمهورية السنغال، مثمناً جهود الصندوق السعودي للتنمية في تنفيذ المشروعات والبرامج الإنمائية في الداخل السنغالي.