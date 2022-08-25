أكد وزير الصحة فهد الجلاجل، أن قرار نقل ملكية الأصول، ومنح الحقوق، ونقل الالتزامات والحقوق المالية والتعاقدية للدولة، ذات العلاقة بالخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة، إلى شركة الصحة القابضة أو أي من شركاتها التابعة، يأتي انطلاقاً من الدعم والاهتمام الكبيرين اللذين توليهما القيادة لتطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتسخير كافة الإمكانات لتعزيز جودة وكفاءة تلك الخدمات؛ سعياً لتحقيق المستهدفات الطموحة لرؤية المملكة 2030، وأن القرار سيمكن شركة الصحة القابضة من القيام بأدوارها وأداء مهماتها في تقديم الرعاية الصحية بفعالية خلال المرحلة القادمة؛ تحقيقاً لتوجيهات القيادة وتطلعات المستفيدين.