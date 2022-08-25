أشاد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بالدعم الكبير الذي تجده مشاريع رؤية 2030 التابعة لصندوق الاستثمارات العامة (نيوم، والبحر الأحمر، وأمالا)، من قبل القيادة، مؤكداً بأن العمل يتحقق على أرض الواقع من خلال الوتيرة المتسارعة التي تشهدها تلك المشروعات في أعمالها، التي تجسدها النظرة المستقبلية والطموح الكبير والفكر لولي العهد وحرصه على تحقيق مستهدفات رؤية 2030.وأوضح بأن هذه المشاريع ستُساهم في رفع مستوى جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير العيش الكريم والرفاهية للمواطن، وتعزز من مكانة المملكة التي أصبحت اليوم محط أنظار العالم بفضل هذه الرؤية الطموحة، لافتاً إلى ما ستوفره تلك المشاريع من برامج ابتعاث وفرص وظيفية واستثمارية وتدريبية لأبناء الوطن بشكل عام، وأبناء وبنات منطقة تبوك بشكل خاص وبما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بالإمارة أمس، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر، ومسؤولي شركة البحر الأحمر للتطوير، وأمالا. واطلع خلال اللقاء على آخر المستجدات في مشاريع (نيوم والبحر الأحمر وأمالا)، كما شاهد عرضاً مرئياً عن سير العمل فيها ونسب الإنجاز.