بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد -حفظهما الله-، وبمتابعة مستمرة من وزير الخارجية، أجلت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية تركيا، اليوم (الأربعاء)، بالتنسيق مع وزارة الصحة، المواطنين المصابين في الحادث المروري في مدينة ريزا شمال تركيا، عبر طائرتي إخلاء طبي، وذلك لاستكمال علاجهم في أرض الوطن.وثمنت السفارة اهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بأبنائهم المواطنين في كل مكان، سائلين المولى -عز وجل- أن يتم على المصابين الصحة والعافية.