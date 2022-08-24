أكد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي، على مديري المدارس، ضرورة التعامل بمرونة سواء مع مكاتب التعليم أو مع أولياء الأمور؛ لاستيعاب أكبر قدر ممكن من الطلاب والطالبات، وإن ارتفعت الكثافة المدرسية، إذ سيتم التغلب على جميع التحديات وفق الإمكانات والموارد المتوفرة والمتاحة والعمل بفن الممكن.

وشدد الدكتور الزائدي خلال لقائه بمديري مدارس مكة المكرمة اليوم (الأربعاء) وذلك بحضور المساعدين ومديري الإدارات المعنية، على أهمية الحرص على البدء بداية جادة وجاهزية تامة وبصورة حضارية مشرقة تولد انطباعاً إيجابياً في نفوس الطلاب والطالبات، مشيراً إلى أن «تعليم مكة» يخطو بخطوات متسارعة نحو التفرد والتميز والصدارة بفضل الله ثم بفضل الجهود المخلصة النوعية المبذولة، داعياً إلى ضرورة تكريس الجهود من أجل تحقيق الهدف الأسمى والغاية المثلى وهي نواتج التعليم، مؤكداً على الدور الفاعل لمديري ومديرات المدارس في رفع مستوى التحصيل الدراسي وفق رؤية السعودية 2030 وتجويد العملية التعليمية بكافة جوانبها.

وقال: ستنطلق الزيارات الإشرافية الميدانية من قبل إدارة المراجعة الداخلية في الأسبوع القادم مع عودة الطلاب والطالبات للاطلاع على سير العمل من حيث التأكد من صرف الميزانية التشغيلية وجاهزية المباني واستكمال أعمال الصيانة وتوفر اشتراطات الأمن والسلامة وجاهزية تسليم الكتب الدراسية.