تستقبل الكليات التقنية والمعاهد الصناعية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الأحد القادم، أكثر من 24 ألف متدرباً ومتدربة في مختلف التخصصات التقنية والمهنية، لبدء التدريب للفصل الأول من العام 1444، وذلك بعد أن أكملت المنشآت التدريبية بالمنطقة كافة الاستعدادات التشغيلية لاستقبال المتدربين والمتدربات.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في المنطقة الدكتور سليمان الحفظي، أن الاستعدادات بدأت مبكراً في جميع الكليات التقنية (بنين - بنات)، والمعاهد الصناعية الثانوية لاستقبال المتدربين والمتدربات حيث تم تجهيز المعامل والقاعات وإنهاء أعمال القبول والتسجيل وبناء الجداول التدريبية.

وأوضح أنه تم افتتاح 3 تخصصات جديدة في مرحلة البكالوريوس إضافة إلى التخصصات السابقة والتي بلغ عددها أكثر من 70 تخصصاً، مبيناً أنه سيُقام أسبوع للتهيئة في جميع المنشآت التدريبية للمتدربين المستجدين الذين بلغ عددهم أكثر من 5000 متدرباً ومتدربة في 36 كلية ومعهداً بمختلف محافظات عسير.