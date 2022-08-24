نقلت مواقع إخبارية أمريكية، أن السعودية بدأت تجهز مواقع تخزين ونشر منظومة «ثاد» الصاروخية للدفاع الجوي، التي توصلت السعودية لاتفاق بشأنها مع شركة «لوكهيد مارتن» الأمريكية، لتصنيع أجزاء منها محلياً.

وكشف موقع gagadget أن مواعيد الإنجاز المتوقعة لمنشأة تخزين لصواريخ ثاد الباليستية في الخرج (وسط السعودية) في يناير 2025. وذكر أن مواقع بطاريات ثاد في ينبع والطائف في الغرب، ومدينة الملك خالد العسكرية في الشمال، ستظهر في وقت لاحق من عام 2026.

وقد أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية، في مارس الماضي، موافقتها على مشروعي توطين صناعة منصات إطلاق صواريخ الاعتراض، إضافة إلى تصنيع حاويات الصواريخ محلياً، بالتعاون مع شركة لوكهيد مارتن العربية السعودية المحدودة، التي تأتي كأحد مشاريع توطين منظومة الدفاع الجوي الصاروخي «ثاد».