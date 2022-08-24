تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، غادرت الرياض، أمس، طائرتان إغاثيتان تشكلان أولى طلائع الجسر الجوي السعودي، الذي سيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحملان على متنهما مساعدات غذائية وإيوائية إلى جمهورية السودان؛ تمهيداً لنقلها إلى المناطق المتضررة من السيول والفيضانات هناك، يرافقهما فريق مختص من المركز لمتابعة عمليات التوزيع والإشراف عليها.وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن الجسر الإغاثي الذي انطلق، أمس، سيقوم بتقديم الإغاثة العاجلة للأشقاء السودانيين؛ الذين تعرضت بلادهم إلى موجة أمطار غزيرة وسيول أدت إلى وفاة وإصابة عدد من الأشخاص وخسائر جسيمة في الممتلكات، مشيراً الى أن المساعدات تشمل مواد غذائية وإيوائية تزن أكثر من 100 طن.