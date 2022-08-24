شدد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز على ضرورة الاهتمام بجودة تنفيذ المشاريع التنموية في المنطقة، ومراقبة سير عملها، وقال: إن العمل مستمر لخدمة المواطنين والمقيمين ورفع معدلات جودة الحياة عبر تطوير البنية التحتية والخدمية، وهي عمليات تستحق الصبر والاهتمام مع مراعاة كفاءة الإنفاق والحرص على التنفيذ وفق المواعيد المقررة للإنجاز.جاء ذلك لدى ترؤسه بحضور نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز أمس (الثلاثاء)، جلسة الدورة الثالثة من الفترة السابعة لمجلس المنطقة، وفي بداية الاجتماع رحب أمير الشرقية بالحضور، وهنأ الجميع بالعام الهجري الجديد، سائلاً المولى بأن يكون عام خير وبركة على البلاد والعباد.واستعرض المجلس جدول أعمال الجلسة، وأوضح أمين عام مجلس المنطقة المهندس بندر بن إبراهيم السبيعي أن المجلس اطلع على تقارير المشاريع الجاري تنفيذها بالمنطقة ونسب إنجازها للجهات الحكومية، واتخذ عدداً من القرارات من ضمنها تأكيد المجلس على الجهات الحكومية ومحافظي المحافظات بالرفع عن أي عوائق تعترض سير أعمال المشاريع التنموية بالمنطقة.ومن جانبه أوضح رئيس القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية المهندس حمدي الشراري أن المنطقة حظيت بدعم القيادة للمحفظة الخمسية للمشاريع من خلال اعتماد 117 مشروعاً للخدمات المائية والبيئية ومنظوماتها المختلفة بقيمة إجمالية تجاوزت 16 مليار ريال، إضافة إلى مشاريع تحسين جودة المياه التي بلغت قيمتها 5 مليارات ريال والتي باتت قريبة من مراحل التنفيذ عقب استكمال أعمال التصاميم النهائية للمشاريع.على صعيد آخر يرعى الأمير سعود بن نايف «المؤتمر الدولي العاشر للجمعية الدولية للأمن الصناعي» في الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر 2022، تحت عنوان «الأمن، ممكن للنمو الاقتصادي»، وسيقام معرض مصاحب للمؤتمر الذي سيستمر 4 أيام.