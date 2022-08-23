رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، مساء أمس (الثلاثاء)، في قصر السلام بجدة.وفي بداية الجلسة، تطرق مجلس الوزراء إلى ما توليه المملكة من الحرص على تعزيز العلاقات وتطويرها مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، من خلال تبادل الزيارات وتوطيد أواصر التعاون والتشاور، بما يجسّد مكانة المملكة ودورها الإقليمي والدولي.وأشاد المجلس في هذا السياق، بنتائج مباحثات ولي العهد، مع رئيس جمهورية أوزبكستان، وما اشتملت عليه زيارته الرسمية للمملكة من توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، والإعلان عن صفقات استثمارية وتجارية تقدر قيمتها بأكثر من (12.5 مليار دولار).كما اطّلع مجلس الوزراء، على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد، من دولة المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وما تضمنه من استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وكذا بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها، بما يحقق الاستقرار والسلام. ووافق المجلس على نقل ملكية الأصول، ومنح الحقوق، ونقل الالتزامات والحقوق المالية والتعاقدية للدولة، ذات العلاقة بالخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة، إلى شركة الصحة القابضة أو أيٍّ من شركاتها التابعة.نجاحات التعليم.. ركيزة للتقدم والريادةأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن المجلس استعرض في الشأن المحلي، النجاحات التي تم تحقيقها في مجال التعليم، ومنها التقدم في 16 مؤشراً من مؤشرات التنافسية العالمية، وصعود 8 مراكز مقارنةً بالعام الماضي وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022، ما يُعد انعكاساً للجهود الرامية للارتقاء بجودة هذا القطاع بوصفه ركيزة أساسية تتحقق بها التطلعات نحو التقدم والريادة.واطّلع مجلس الوزراء، على المواضيع المدرجة على جدول أعماله، من بينها مواضيع اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.قرارات:• تفويض وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المعهد الملكي للفنون التقليدية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في المملكة العربية السعودية، وجامعة كوريا الوطنية للتراث الثقافي في جمهورية كوريا، للتعاون في مجال الفنون التقليدية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.• تفويض وزير العدل - أو من ينيبه - بالتوقيع مع الجانب الغامبي على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، ووزارة العدل في جمهورية غامبيا، ومن ثم رفع ما يُتوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.• تفويض وزير السياحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الدول المتوقع انضمامها إلى المركز العالمي للاستدامة السياحية في شأن نموذج مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية، ووزارات السياحة في الدول الأخرى في شأن إنشاء المركز العالمي للاستدامة السياحية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة مع كل دولة، لاستكمال الإجراءات النظامية.• تفويض وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في شأن مشروع الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في شأن تشغيل المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم العام، باعتباره مركزاً من الفئة الثانية تحت إشراف اليونسكو، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.• تفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العماني، في شأن مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان، في مجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.• الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.• الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جمهورية مصر العربية، في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.• الموافقة على مشروع اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الإندونيسي.• الموافقة على نظام السياحة.نعيين وتجديد• تعيين المهندس أيمن بن إسحاق أفغاني عضواً في مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي، ممثلاً لوزارة الاقتصاد والتخطيط.• تجديد عضوية الدكتور حاتم بن دخيل الدخيل، وتعيين المهندس عبدالرحمن بن أحمد شمس الدين، عضواً - ممثلاً من القطاع الخاص - في مجلس إدارة المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة).كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة للإحصاء، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك المواضيع.