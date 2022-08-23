التقى المدير العام للتعليم بجدة الدكتور نايف الزارع اليوم بمديري ومديرات مدارس جدة ورابغ وخليص، في اللقاء الذي نظمته الشؤون التعليمية بتعليم جدة تحت شعار «بداية جادة.. وعطاء متجدد» بحضور مساعدي المدير العام للشؤون التعليمية والمدرسية والخدمات المساندة، ضمن خطة الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، وذلك بمركز المؤتمرات في جامعة جدة.

وشهد اللقاء تقديم عدد من أوراق العمل استهلها مدير عام تعليم جدة بتقديم الشكر للمساعدين ومديري الإدارات التعليمية ومكاتب التعليم ومديري ومديرات المدارس على جهودهم في الاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد، مشيداً بدور الإدارة المدرسية في الارتقاء بالعملية التعليمية في الميدان.

وأشار إلى أن مديري ومديرات المدارس هم صمّام الأمان في العملية التعليمية، وبأن جهودهم خلال جائحة كورونا والعودة الآمنة وترحيل المقررات وغيرها محل تقدير وإشادة الجميع، ومؤكداً على أهمية مضاعفة الجهود لضمان بداية جيدة وناجحة للعام الدراسي الجديد، متمنياً للجميع عاماً دراسياً متميزاً.

واستعرض مساعد مدير عام تعليم جدة للشؤون التعليمية «بنين» الدكتور سعيد آل عاتق في ورقته الدور المهم لمديري ومديرات المدارس في صناعة المستقبل من خلال التحسين المستمر للتعليم والتعلم في مدارسهم وصولا لتجويد المخرجات التعليمية لدى طلابهم وطالباتهم واستنهاض همم ومواهب المعلمين والمعلمات داخل القاعات الدراسية وتهيئة البيئة العملية الجاذبة داخل مدارسهم.

وتطرقت بعد ذلك مساعدة مدير عام تعليم جدة للشؤون التعليمية «بنات» منال اللهيبي في ورقتها إلى تعزيز المهارات الأساسية لدى الطلاب والطالبات ومدى أهميتها في تجويد مخرجات التعليم، ودور مدير المدرسة في توفير البيئة المناسبة لتعزيز تلك المهارات، كما أشارت في ورقتها إلى أهمية المسابقات والمنافسات العلمية الدولية.

وفي رابع أوراق اللقاء استعرض مساعد مدير عام تعليم جدة للشؤون المدرسية طواشي الكناني جهود الشؤون المدرسية في ترحيل وتسليم الكتب الدراسية وتجهيز المدارس بالأثاث، كما تطرق الى سد احتياج الميدان التعليمي من المعلمين والمعلمات، بالإضافة إلى خدمة النقل المدرسي واستثمار المقاصف المدرسية وإطلاق مبادرة المقاصف الرقمية في عدد من المدارس.

واختتم مساعد مدير عام تعليم جدة للخدمات المساندة المهندس وسام آل حابس أوراق العمل بورقة استعرض فيها مشاريع البناء المؤقت للمدارس، وعقود الصيانة والتكييف والنظافة ودور مدير ومديرة المدرسة في توجيه المقاولين لتنفيذ تلك العقود لتوفير البيئة المدرسية المثالية للطلاب، كما أعلن عن قرب إطلاق بوابة الخدمات الإلكترونية للخدمات المساندة.

وفي ختام اللقاء أجاب مدير عام تعليم جدة ومساعدوه على مداخلات واستفسارات مديري ومديرات المدارس.