حذر الأمن العام من الوقوع في الجرائم الإلكترونية، كما دعا الإبلاغ عن مرتكبيها.



وأوضح الأمن العام في تغريدة عبر حسابه في تويتر عن أنواع الجرائم المعلوماتية التي تشمل: المساس بالحياة الخاصة، انتحال صفة غير صحيحة، إنشاء موقع لمنظمات إرهابية، الاحتيال المالي، الابتزاز، التشهير بالآخرين، الوصول دون مسوغ نظامي صحيح إلى بيانات بنكية، والدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني.



ودعا للإبلاع عن الجرائم المعلوماتية عن طريق مراجعة أقرب مركز شرطة أو عبر تطبيق كلمنا أمن، أو الاتصال على الرقم 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض، أو الاتصال على 999 في بقية مناطق المملكة.