أعلنت المديرية العامة للجوازات، أن المرحلة الأولى تتطلب حجز موعد عن طريق «أبشر» لمراجعة إدارات الجوازات لإصدار الجواز الإلكتروني، موضحة أن رسوم إصداره لم تتغير عن السابق (300 ريال لمدة 5 سنوات، 600 ريال لمدة 10 سنوات).

وأكدت أن إصدار الجواز السابق سيستمر بعد تدشين الجواز الإلكتروني حتى اكتمال مراحل التدشين، مشيرة إلى أن الجواز الإلكتروني يمتاز بأنه مصمم بأعلى المواصفات الأمنية الحديثة، وروعيت فيه متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، ويحتوي على شريحة إلكترونية تتضمن بيانات مشفرة لحاملي الجواز، ويدعم التحقق الرقمي عبر البوابات الذكية في المنافذ العالمية.

وأفادت بأنه في حال كان الجواز القديم ساريا، فيمكن للمواطن طلب استبدال الجواز السابق حتى إن كان ساريا، وذلك بعد مرور 6 أشهر من إصداره، مؤكدة أن استبدال الجواز السابق بالإلكتروني غير إلزامي، وأن الجواز الإلكتروني يشمل الجوازات الدبلوماسية والخاصة، ووزارة الخارجية هي المسؤولة عن الجواز الدبلوماسي والجواز الخاص.

وحول إذا ما كان الجواز الإلكتروني يساعد على إنهاء إجراءات الدخول من البوابات الإلكترونية الموجودة في المنافذ العالمية بشكل أسرع، أشارت «الجوازات» إلى أن الجواز الإلكتروني يساعد على إنهاء إجراءات الدخول من البوابات الإلكترونية الموجودة في المنافذ العالمية بشكل أسرع، أما بخصوص التأشيرات فهي مرتبطة بالاتفاقيات المبرمة بين الدول.