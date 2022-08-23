زفّت إدارة سجن المباحث العامة في مدينة أبها، أحد نزلاء برنامج إدارة الوقت، بحضور عدد من أهالي العريس والعروس، وذلك بعد صدور موافقة رئيس رئاسة أمن الدولة.

وعبر المحتفى به عن سعادته الغامرة بهذه المناسبة، وشكره الجزيل للقيادة الرشيدة التي ذلّلت كل الصعوبات في سبيل تيسير إجراءات زواجه، فيما أشاد الحضور من ذوي العريس، بما شاهدوه من تنظيم للحفل.

يُذكر أن حضور ذوي العريس له أثر عظيم في سبيل إصلاح النزلاء، والذين يُعتبرون النواة الأولى في العملية الإصلاحية.