كشفت السفارة السعودية في مانيلا، أن السلطات الفلبينية أقرت غدا (الأربعاء) 2022/8/24 إجازة طارئة، وذلك بسبب العاصفة الاستوائية «إعصار فلوريتا» المتوقع حدوثها غدا.

وشددت السفارة، على المواطنين السعوديين الموجودين في الفلبين، أخذ الحيطة والحذر ومتابعة ما يصدر من الجهات الفلبينية المختصة، داعية إلى التواصل معها في حالة الطوارئ -لا قدر الله-، وذلك على الأرقام التالية: هاتف السفارة: 0063288564444، هاتف شؤون السعوديين - الطوارئ: 00639188073636، 00639178946464، هاتف مكتب التوظيف الصحي: 006328121520، هاتف الملحقية الثقافي في سنغافورة والفلبين: 006567383855، أو البريد الإلكتروني PHEMB@MOFA.GOV.SA.