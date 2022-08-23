بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لأوكرانيا.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن أبلغ التهاني بهذه الذكرى وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لزيلينسكي، وللشعب الأوكراني الصديق اطراد التقدم والرقي.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لأوكرانيا.

وأعرب ولي العهد، عن أصدق التهاني بهذه الذكرى وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لزيلينسكي، وللشعب الأوكراني الصديق المزيد من التقدم والرقي.