رعى أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمس (الإثنين)، التمرين التعبوي «استجابة 9»، الذي ينظمه المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالشراكة مع شركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية «سيل» في منطقة جازان.ويتضمن التمرين تنفيذ فرضية الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري بالزيت في منطقة جازان، بمشاركة قيادات لأكثر من 40 جهة تمثل مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بهذه النسخة من التمرين.وأكد الرئيس التنفيذي للمركز المهندس علي سعيد الغامدي أهمية التمرين الإستراتيجي القائم على تطبيق فرضية احتواء التسرب الزيتي في بيئتنا البحرية والسيطرة على التسرب عند وقوعه، مشيراً إلى أن العمل الدؤوب عبر 8 تمارين استجابة في عدد من المناطق، وعبر تقديم برامج تدريبية متخصصة، أثمر عن تولي شركة «سيل» دفة العمل وإكمال المسيرة نحو تحقيق الرؤية بإطلاق مراكز ساحلية للاستجابة الفورية لأي حادث بيئي في مياه المملكة، سواء كان ذلك عبر سواحلنا في البحر الأحمر أو الخليج العربي.وحث الغامدي على تكاتف كافة الجهات المشاركة عبر التمرين التعبوي الذي يحاكي واقع الأزمات عند حدوثها ويعزز التأهب ويرفع الجاهزية لمواجهة المخاطر البيئية، وتجنيب الجميع تأثيرها السلبي الذي يمتد أعواماً طويلة حتى تصل البيئة والاقتصاد المرتبط بها إلى مرحلة التعافي وإعادة التأهيل.واطلع أمير منطقة جازان بالنيابة على عرض عن جهود المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وشركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية في الحفاظ على البيئة البحرية، كما شاهد عرضاً آخر من إدارة الطوارئ البيئية بالمركز عن تمرين «استجابة 9»، الذي جرى خلاله استعراض أهمية منطقة جازان والبحر الأحمر والمشروعات العملاقة المقامة عليه وما يشتمل عليه من بيئات حيوية، إلى جانب جهود المركز في رفع الجاهزية والتأهب في مختلف مناطق المملكة عبر تمارين استجابة وبرامج التدريب والزيارات التفقدية للمنشآت، فضلاً عن استعراض أهمية التمرين «استجابة 9» وسيناريو ومواقع التمرين والنمذجة والمحاكاة لسيناريو التمرين التعبوي والمعدات المتخصصة والوسائط الجوية والبحرية المختلفة المتوقع مشاركتها بالتمرين.