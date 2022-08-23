وجد إداريو 50 مدرسة في مناطق ومحافظات المملكة أنفسهم خارج أسوار مبانيهم السابقة مع العام الدراسي الجديد الذي بدأ أمس (الإثنين)، وذلك بعد قرارات الضم التي أصدرتها وزارة التعليم لتقليل الهدر المالي. ومن المرتقب أن يلحق بهم المعلمون والمعلمات والطلاب والطالبات الأسبوع القادم.ويبدأ قرار تنفيذ الضم مع مطلع العام الدراسي الحالي طبقاً لتعليمات الوزارة على إدارات التعليم بوضع خطة للاستفادة من المباني الحكومية للمدارس المضمومة والعمل على إنهاء عقود الإيجار للمستأجرة وفق التعليمات المنظمة، والتأكيد على إيقاف الميزانية التشغيلية للمدارس المضمومة وإعادة احتساب ميزانية المضمومة إليها وتوجيه المعلمين في المدارس المضمومة لتسديد الاحتياج في المدارس القائمة وفق التشكيلات المدرسية داخل القطاع وتحديث الخطة التشغيلية للنقل المدرسي للمدارس المضموم إليها، مع تعديل ما يلزم في ضوء قرار الضم.وتصدر تعليم الطائف إدارات التعليم بـ12 مدرسة، تلاه تعليم الأحساء بـ10 مدارس، ثم تعليم الجوف والخرج بـ9 مدارس، وتعليم الحدود الشمالية بـ6، والقصيم وعسير بـ5، وتعليم القريات بـ4 مدارس، وتعليم محافظة جدة والنماص بـ3 مدارس، وتعليم المجمعة وبيشة والعلا بمدرستين، وتعليم الزلفي والليث والباحة وحائل والمخواة وجازان وتبوك وحفر الباطن والقويعية بمدرسة واحدة.