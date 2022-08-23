أكدت جمعية حماية المستهلك عدم أحقية المدارس الأهلية إجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من متجر محدد أو احتكاره.وأوضحت، أنها رصدت شكوى أولياء الأمور من عمليات احتكار الزي المدرسي لدى متجر معين وبمبالغ مرتفعة. وبينت أنه لا يحق للمدارس الأهلية إجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من متجر محدد أو احتكاره، ويجب أن تكتفي المدارس بتسليم أولياء الأمور التصميم، ولون الزي لكل مرحلة، مشيرة إلى أن لولي الأمر خيار توفيره من أي متجر يناسبه. وشددت على أنه في حال ملاحظة هذه الممارسة أو غيرها يمكنك تقديم شكوى عبر مركز خدمة المستهلك على الرابط:‏cpa.sa/‏‏‏?lang=ar_SAيذكر أنه يتطلب عند فتح تذكرة جديدة لدى الجمعية، سواء كانت مقترحاً أو استشارة قانونية إضافة كافة التفاصيل، ورفع الوثائق لتقديم الخدمة خلال 5 أيام عمل لكافة المستهلكين، وخلال 48 ساعة عمل لأعضاء الجمعية.