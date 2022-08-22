أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن فتح باب القبول في برنامج (دبلوم مهارات التواصل الإداري للصم) الذي يبدأ التقديم عليه (الأربعاء) ٢٦ محرم ١٤٤٤هـ، عبر موقع الجامعة الالكتروني، وينتهي التقديم (السبت) ٢٩ محرم ١٤٤٤هـ.

وأكد رئيس الجامعة د. عبدالله الربيش على حرص الجامعة على توفير البرامج النوعية الخاصة بالطلاب ذوي الإعاقة لإعدادهم وتمكينهم للإسهام بشكل فاعل في المجتمع وتأهيلهم علميا وعمليا، وأن الجامعة مستمرة في القيام بدورها في خدمة المجتمع وخصوصا هذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعا.

وذكر نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية أن برنامج (دبلوم مهارات التواصل الإداري للصم) تم إعداده لتحقيق عدد من المخرجات المتعلقة بأساليب التواصل في بيئة العمل وتمكين الدارسين من المهارات الإدارية الأساسية، ومدة البرنامج سنة دراسية واحدة يحصل الطالب المتخرج بعدها على درجة الدبلوم المشارك في التخصص.

ونوه للراغبين بالتقديم على البرنامج بزيارة موقع الجامعة الإلكتروني واستكمال طلب التقديم وفقا للشروط الموضحة في الموقع، علما بأن المرشحين مبدئيا ستتم دعوتهم لإجراء الاختبار التحريري والمقابلات الشخصية خلال الأسبوع القادم.