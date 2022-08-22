أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الحد النهائي لمنطقة «الزهور» بحي الشوقية بمدينة مكة المكرمة الذي تقع في نطاقه المنطقة الخاضعة للتطوير على مساحة 1.293.389 مترا مربعا، مؤكدة أنه سيتم لاحقًا الإعلان عن أرقام العقارات المستهدفة بالهدم والإزالة وآلية استقبال مستندات الملكيات.

يشار إلى أن الهيئة الملكية أعلنت في وقت سابق تطوير «منطقة الزهور» التي تقع في الجزء الشمالي الشرقي لحي الشوقية المطل، مباشرة، على الطريق الدائري الثالث وشارع إبراهيم الخليل، وتبعد عن المسجد الحرام 3.500 متر تقريبا.

وأوضح المتحدث باسم مشروع معالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة الدكتور أمجد مغربي أن عملية الإزالة هي جزء من المعالجة العمرانية المقررة ضمن إستراتيجية شاملة لتطوير العشوائيات في مدينة مكة المكرمة، تراعي الجانب الإنساني والمكاني، وأشار إلى أن الجهات المختصة تقدم الدعم الاجتماعي والقانوي للفئات لسكان منطقة الزهور ويشمل الدعم السكني، والرعاية الاجتماعية والصحية، وتصحيح الأوضاع القانونية للفئات المستهدفة وفق النظام.