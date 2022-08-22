استمراراً للجهود الرقابية تمكنت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية الجنوب الفرعية وبمشاركة الجهات المعنية من إزالة عدد من التعديات والعشوائيات تمثلت في مخالفات ورش، وأسوار ومحال تجارية تحت الإنشاء على مساحة إجمالية بلغت 19.800 متر مربع بحي «الجوهرة».

وأوضح رئيس بلدية الجنوب المهندس عبدالعزيز بن مرعي المغربي أن الفرق الميدانية تمكنت من رصد وإزالة 10 مواقع لأسوار ومحال تجارية تحت الإنشاء شكلت تعديات بحي «الفضيلة» على مساحة 15.000 متر، كما رصدت البلدية وبمساندة الجهات المعنية مخالفات ورش استغلت الأراضي الحكومية المحيطة لممارسة نشاطها ووضع المخلفات والمعدات على مساحة 4.800م2، مضيفاً أنه تم حجز 10 مركبات وإلزام الورش بتنظيف المواقع من آثار المخلفات مع تطبيق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

وتؤكد أمانة محافظة جدة استمرار جهودها الميدانية لمنع المخالفات وإزالة التعديات بكل أشكالها عبر الجولات الرقابية داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية، مشددة في الوقت ذاته، أن من تثبت مخالفته الأنظمة وتعديه على الأراضي الحكومية فسيكون عرضة للمساءلة القانونية من قبل الجهات المعنية.