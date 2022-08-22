أمانة مكة تنفذ مبادرة لترميم بيوت الأسر المحتاجة والمتعففة.

نفذت إدارة التطوع البلدي بأمانة العاصمة المقدسة مبادرة لترميم بيوت الأسر المحتاجة والمتعففة وبالتعاون مع جمعية ترميم للتنمية، حيث تتيح المبادرة للأسر المحتاجة والمسجلة لدى عدد من الجمعيّات الخيرية في العاصمة المقدسة ترميم منازلهم من خلال إجراء مختلف الأعمال وبواسطة متخصصين في أعمال الدهان والسباكة والكهرباء.

وتسعى الأمانة من خلال هذه المبادرة إلى تمكين الجمعيات الخيرية من العمل في المجالات المجتمعيّة، من خلال إتاحة الفرصة لهم بتقديم خدماتهم للأسر المحتاجة والمتعففة وفق طرق صحيحة ونظامية.

وتضمنت المبادرة مشاركة (28) متطوعاً ومتطوعة تحت إشراف عدد من المتخصصين في أعمال الترميم المنزلية المختلفة كأعمال السباكة والكهرباء والدهان وغير ذلك، حيث بلغ عدد ساعات العمل الفعلي للمتطوعين (336) ساعة تطوعية، وتمت تغطية ما مساحته أكثر من (900) متر مربع خلال هذه المرحلة.

يذكر أن هذه المبادرة تأتي في إطار اهتمام أمانة العاصمة المقدسة بتعزيز الدور المجتمعي في القطاع البلدي، وبناء شراكات متينة وفاعلة مع القطاعات غير الربحية؛ لتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي والترابط فيما بين السكّان والجهات الخدمية العاملة.