أنهت إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة في إدارة المستودعات المركزية، بالتنسيق مع إدارة التجهيزات المدرسية، وفي إطار الاستعداد لانطلاقة العام الدراسي الجديد ١٤٤٤، توزيع وترحيل المقررات الدراسية إلى كافة مكاتب التعليم والمدارس (بنين وبنات) بمختلف المراحل الدراسية.

وأوضح مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي أن ذلك يأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تقوم بها الإدارة لتعزيز الاستعداد لانطلاقة ناجحة وجادة لبدء العام الدراسي الجديد ١٤٤٤، مؤكدا أن الإدارة سخرت كافة إمكاناتها البشرية والمادية لإتمام عملية الفرز والتوزيع قبل بدء العام الدراسي بوقت كاف، مشيدا في ذات الوقت بالدعم الكبير والإنفاق السخي الذي يجده قطاع التعليم من القيادة الرشيدة.

وحث الحازمي الطلاب والطالبات على المحافظة على الكتاب المدرسي لأهميته الدينية والعلمية والمادية، كما عبر عن بالغ شكره وتقديره لمنسوبي المستودعات المركزية والفرعية على جهودهم وتعاونهم من خلال العمل على فترتين صباحية ومسائية خلال الفترة الماضية بكل إخلاص وإتقان وتفان.

من جانبه قال مدير المستودعات المركزية بتعليم الليث عضو لجنة الاستعداد المدرسي طلق بن دخيل الله الثعلبي: «أجريت عملية الصرف والترحيل بكل يسر وسهولة وبدون أي عوائق، وكل ذلك بتوفيق من الله عز وجل ثم بدعم وتوجيه مدير التعليم وإشرافه المباشر على مجريات العمل».

وتابع: «فور وصول المقررات الدراسية للمستودعات من المطابع تم تشكيل فريق عمل من الزملاء بالمستودعات المركزية بالإدارة ومستودعات مكاتب التعليم بمحافظة أضم ومركز ربوع العين لتوزيعها وترحيلها بالتنسيق مع مديري ومديرات المدارس لضمان وصولها في وقت قياسي لهم».

وطالب الثعلبي مديري ومديرات المدارس بجرد وفرز المقررات الدراسية والتأكد بأنها مطابقة لاستمارات الصرف وفق برنامج نور، وتنظيم توزيعها على الطلاب والطالبات.