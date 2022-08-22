تمكنت أمانة عسير وبلدياتها خلال الربع الثاني من العام الحالي 2022 من استعادة 2.728.838م2 من الأراضي الحكومية التي طالتها أيادي المعتدين وذلك في مواقع مختلفة بالمنطقة، حيث جاءت تلك الجهود ضمن جهود الأمانة المستمرة للقضاء على العشوائيات ومنع التعديات بجميع أشكالها، وتحسين المشهد الحضري على الطرق وداخل الأحياء. وجددت الأمانة التأكيد على ملاحقة كل أشكال التعديات على الأراضي الحكومية، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المعتدين بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وتؤكد الأمانة أنها لن تتهاون مع كل التجاوزات، ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المعتدين عبر اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، محذرةً من التعدي على الأراضي الحكومية لما لها من آثار سلبية عوضاً عن عرقلتها لحركة التنمية العمرانية، وتعدياً على الممتلكات العامة.