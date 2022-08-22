حصلت «عكاظ» على تفاصيل حادثة الحافلة التي كانت تقل السعوديين في مرتفعات ريزا في شمال تركيا والقريبة من مدينة طرابزون والتي كانت تقل ٢٤ سعودياً منهم استشاري الطب النفسي والأسري ومدير مستشفى الصحة النفسية بمنطقة المدينة المنورة سابقاً ومدير جمعية رعايتي حالياً الدكتور أحمد حافظ، والذي ناشد الجهات المعنية بنقل المصابين إلى المملكة عبر الإخلاء الطبي، حيث أشار إلى وجود عدد من الحالات الحرجة والمتوسطة.

وكشف الدكتور حافظ تفاصيل الحادثة موضحاً أنهم وأثناء نزول الحافلة من مرتفعات ريزا كان الطريق شديد الخطورة ووعراً، في حين لاحظ السائق وجود أدخنة تتصاعد من الإطارات الخلفية للحافلة، فقام بسكب الماء البارد عليها رغم تحذيرنا له بعدم جدوى ذلك وحصل ما توقعناه، حيث تعطلت المكابح جراء ذلك ولم يستطع التحكم فيها وأصبحت الحافلة تترنح شمالاً ويميناً حتى اصطدمت بأحد الجبال أسفل المنحدرات، وتعرض الركاب إلى إصابات بين متوسطة وخفيفة وتم إسعافنا ونقلنا من قبل الهلال الأحمر إلى مستشفى ريزا.

وقدم الدكتور حافظ شكره للسفارة السعودية في تركيا لما وجدوه من اهتمام ومتابعة لجميع المصابين، مشيراً إلى أن بعض المصابين قد خرج بحمد الله من المستشفى وفيما لايزال البعض يتلقى العلاج.